Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, подозреваемого в отмывании крупных сумм денег, сообщает Deutsche Welle.

Вместе с ним в розыск объявили его сообщников, двоих граждан Украины. Представитель прокуратуры отказался назвать их имена, сославшись на «интересы следствия».

Одновременно задержали пятерых сообщников Фирташа, непосредственно занимавшихся отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных — известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.

По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме. Часть капитала вкладывалась в недвижимость в Испании. В прокуратуре заявили, что речь идет о «десятках миллионов евро незаконного происхождения», однако точные суммы не назвали.

Собеседник DW сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции «Вариола», начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана, и еще 11 лиц по подозрению в отмывании денег. Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа

Как отмечает издание, в прокуратуре сомневаются, что следствию удастся привлечь Фирташа к ответственности, поскольку его уже несколько лет безуспешно разыскивает ФБР в связи с более серьезными обвинениями.

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Дмитрия Фирташа задержали в марте 2015 года в Вене по запросу ФБР в рамках расследуемого в США дела о подкупе чиновников Индии для сделки по месторождениям титана. С тех пор он находится в Австрии, ожидая решения об экстрадиции в Соединенные Штаты. Фирташа также разыскивают в Украине.