Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть для мигрантов турецкие границы с Евросоюзом, если европейские власти «загонят в угол» страну, передает Reuters.

Так Эрдоган отреагировал на принятую накануне резолюцию Европарламента, призывающую приостановить переговоры о членстве Турции в Евросоюзе.

«Если вы пойдете дальше, ворота границ будут открыты. Ни меня, ни мой народ не затронут эти пустые угрозы», — сказал Эрдоган.

Президент обвинил власти ЕС в том, что они «не относятся к человечеству честно» и не обращались с людьми справедливо. «Вы не забирали детей, когда их выносила на берег Средиземного моря. Мы — те, кто кормит 3,5 млн беженцев в своей стране», — сказал Эрдоган.

Накануне Европарламент единогласно проголосовал за резолюцию, призывающую власти стран-членов ЕС приостановить переговоры с Турцией о ее членстве в союзе. Резолюция не является обязательной к исполнению и носит рекомендательный характер. Такое решение принято из-за «несоразмерной» реакции турецких властей на попытку военного переворота в стране и репрессии.

Ранее две крупнейшие франкции Европарламента призвали приостановить переговоры с Турцией, поскольку страна должна разделять демократические ценности. В ответ Эрдоган сказал, что решение Европарламента все равно не будет «иметь значения в наших глазах».