Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительные итоги расследования крушения вертолета Ми-8 на Ямале.

По информации комитета, запись переговоров экипажа вертолета Ми-8 прекратилась за 30 минут до столкновения с землей.

«Через 1 ч 21 мин после взлета зарегистрировано появление разовой команды "минимальный остаток топлива". В дальнейшем полет проходил при истинных высотах от 10 до 170 м и скоростях от 200 км /ч до околонулевых с разворотами по курсу на 360 градусов и более, со значительными изменениями углов крена и тангажа», — сказано в отчете.

Отмечается, что двигатели работали до конца полета.

Ранее авиакомпания «Скол», которой принадлежал вертолет, заявила, что причиной крушения стали погодные условия. По информации представителя авиакомпании, пилот попытался посадить вертолет, когда наступила плохая видимость, но не увидел ложбину.

Напомним, 21 октября вертолет Ми-8, летевший из Красноярского края в Старый Уренгой, совершил жесткую посадку около поселка Уренгой, в результате которой 19 человек погибли, и трое были госпитализированы. На борту находились работники подрядной организации «Роснефти».