Минюст России перечислил политику Алексею Навальному компенсацию, присужденную Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Кировлеса». Более 3,4 миллиона рублей были перечислены на его счет 25 ноября, сообщил Навальный в своем блоге.

Политик отметил, что денежный перевод поступил на следующий день после его заявления, что он не поедет на новое рассмотрение дела в Киров до тех пор, пока не получит присужденные ЕСПЧ деньги. Средства необходимы, ранее писал он, чтобы оплатить переезды в Киров.

«Мое законное требование, выполнено (хотя пока и частично), 5 декабря еду в Киров на суд», — сообщил Навальный.

Напомним, в июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам лишения свободы по делу о хищении имущества компании «Кировлес». В октябре того же года наказание Навальному и Офицерову было заменено на условное.

В феврале 2016 года ЕСПЧ признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова, поскольку осудил их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности.

В середине ноября этого года Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса» с учетом решения ЕСПЧ и направил дело на новое рассмотрение, которое начнется 5 декабря.