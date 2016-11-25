Минюст заплатил Навальному компенсацию по делу «Кировлеса»
Минюст России перечислил политику Алексею Навальному компенсацию, присужденную Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Кировлеса». Более 3,4 миллиона рублей были перечислены на его счет 25 ноября, сообщил Навальный в своем блоге.
Политик отметил, что денежный перевод поступил на следующий день после его заявления, что он не поедет на новое рассмотрение дела в Киров до тех пор, пока не получит присужденные ЕСПЧ деньги. Средства необходимы, ранее писал он, чтобы оплатить переезды в Киров.
«Мое законное требование, выполнено (хотя пока и частично), 5 декабря еду в Киров на суд», — сообщил Навальный.
Напомним, в июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам лишения свободы по делу о хищении имущества компании «Кировлес». В октябре того же года наказание Навальному и Офицерову было заменено на условное.
В феврале 2016 года ЕСПЧ признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова, поскольку осудил их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности.
В середине ноября этого года Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса» с учетом решения ЕСПЧ и направил дело на новое рассмотрение, которое начнется 5 декабря.