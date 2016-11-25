Генералу Федеральной службы охраны Геннадию Лопыреву предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Лопыреву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Поучение взятки в особо крупном размере). Предъявленное обвинение связано с финансово-хозяйственной деятельностью и не имеет отношения к продаже земель и строительству олимпийских объектов в Сочи», — сказал собеседник агентства.

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