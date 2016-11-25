В Сочи произошел пожар в общежитии МЧС, спустя несколько часов его ликридировали, сообщает МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре в здании на улице Защитников Кавказа в Красной Поляне поступило около полудня. Как выяснилось, горела кровля на третьем этаже, площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

В 14:20 пожар ликвидировали. По сообщению МЧС, эвакуировали 30 человек, пострадавших нет. Для ликвидации последствий пожара задействововали 28 человек и десять единиц техники.