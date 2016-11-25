Командир «Боинга» авиакомпании FlyDubai, разбившегося в марте в Ростове-на-Дону, потерял пространственную ориентацию при заходе на второй круг, передает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

«У него возникла иллюзия того, что самолет при подъеме достиг опасного угла атаки. Видимо, поддавшись ложному чувству, он отдал ручку управления «от себя», не глядя на положение авиагоризонта», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пилоты нередко сталкиваются с этим явлением в условиях ограниченной видимости или полета ночью.

«Во время сильного ускорения или замедления внутри воздушного судна вестибулярный аппарат человека посылает в мозг ложные команды по исправлению опасного положения воздушного судна. При этом у пилота неизбежно возникает ложное ощущение резкого набора высоты», —добавил он.

Ранее об ошибке пилота сообщал источник ТАСС в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

В апреле экперты комитета опубликовали промежуточный отчет о причинах катастрофы, в котором была реконструирована схема развития нештатной ситуации на борту. Тогда МАК не нашел признаков отказов каких-либо систем самолета. Причиной того, что на высоте 220 метров экипаж принял решение уйти на второй круг, назвали «сдвиг ветра».

Напомним, в ночь на 19 марта самолет Boeing-738 авиакомпании Flydubai (ОАЭ), выполнявший рейс Дубаи – Ростов-на-Дону, разбился при посадке, зацепив землю. За два часа до крушения пилот уже предпринимал попытку сесть, однако затем вывел самолет на новый круг, посчитав условия неблагоприятными. Диспетчера сообщали о порывах ветра до 22 м/с, шел дождь со снегом.

В результате крушения погибли 62 человека — все находившиеся на борту. 40 из них — жители Ростовской области, 16 — иностранные граждане.