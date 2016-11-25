Федеральная служба судебных приставов (ФССП) попросила предоставить ей право разыскивать должников по базам данных билетов на поезда и самолеты, передает RNS. С такой просьбой ведомство выступило 11 октября на совещании у вице-премьера Ольги Голодец, однако стало известно об этом только в пятницу, 25 ноября.

Голодец поручила проработать данный вопрос министерству транспорта совместно с министерством юстиции и ФССП.

«Инициатором этой меры выступила служба судебных приставов. Их логика состоит в том, чтобы найти инструменты для розыска активно скрывающихся должников, в том числе неплательщиков алиментов. В отношении этой категории граждан ранее принятые меры не работают», — объяснил информагентству источник, знакомый с позицией ФССП.

К сентябрю 2016 года задолженность россиян по уплате алиментов составляла 138,5 млрд рублей. В октябре глава ФССП Артур Парфенчиков приводил данные о том, что за девять месяцев 2016 года приставы взыскали 400 млрд рублей.

В общей сложности число невыездных должников достигло одного миллиона человек. Основной причиной запрета являются долги по алиментам или оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.