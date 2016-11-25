Полностью ликвидировать проблему задолженности по зарплатам в российской экономике можно будет не раньше, чем через два года, заявила вице-премьер России Ольга Голодец, передает ТАСС.

«Сможем ли мы свести к нулю задолженность по заработной плате? Наверное, на это потребуется как минимум два года, потому что это очень старые долги и они имеют очень сложную финансовую природу», — заявила она после селекторного совещания по ситуации с задолженностью по заработной плате в регионах.

Голодец добавила, что до конца текущего года должны быть внесены «внятные предложения» по дополнительным мерам для решения проблемы задолженностей.

Она также рассказала, что премьер-министр Росии Дмитрий Медведев дал поручение проработать возможность внесения поправок в закон о банкротстве, обязывающий компании-банкроты погашать долги по зарплате прежде долгов по налогам и страховым платежам. Сейчас заработная плата стоит в одном пункте вместе с налогами и страховыми взносами.

Кроме этого, для решения проблемы правительство России предлагает создать фонды по выплате работникам задолженности по зарплате, которая возникла в результате банкротства предприятий.

«Было предложение создать такие независимые фонды для того, чтобы заплатить, а потом переуступить права. То есть истцом уже становится тот фонд, который обеспечит уже гашение задолженности по зарплате, а затем будет истребовать от предприятия-банкрота эти средства», — сказала Голодец.