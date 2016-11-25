Дмитрий Страшнов. Фото: РИА Новости

Генпрокуратура России направила следователям материалы на возбуждение уголовного дела в отношении гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова по статье о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой начальника управления прокуратуры взаимодействия со СМИ Александра Куренного.

В ведомстве пояснили, что прокуратура выявила факт незаконной выплаты Страшнову вознаграждения в размере более 95 млн рублей.

В отношении двоих руководителей департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии, также попросили возбудить уголовные дела, но по статье «Халатность».

Речь идет о вознаграждении, которое выплатили Страшнову в июне 2015 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Почты России».

«Расчет вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере полученной в отчетном периоде чистой прибыли в объеме 1,2 млрд рублей», — отметил представитель Генпрокуратуры.

Руководитель департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая сказала «Новой газете», что на данный момент у нее нет никакой информации по ситуации. Получить комментарий Страшнова пока не удалось.

На прошлой неделе СМИ сообщили сообщили о претензиях Генпрокуратуры к Минкомсвязи в связи с зарплатой руководителя «Почты России». Издание ссылалось на отчет надзорного ведомства, в котором говорится, что в контракте Страшнова не указана величина норматива его вознаграждения.

Прокуратура выяснила, что фактический размер вознаграждения Страшнова за 2014 год составил 95,4 млн рублей. В то же время его официальная зарплата в 2013 и 2014 годах составляла 230 тысяч и 310 тысяч рублей.