Диссертацию министра культуры России Владимира Мединского отдали на рассмотрение в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом работы комиссии. Научную работу изучит диссертационный совет, куда входит научный руководитель Госархива Сергей Мироненко, ранее конфликтовавший с министром. Диссертация Владимира Мединского будет изучена в течение двух месяцев с шифром Д 501.001.72.

В марте 2016 года Мироненко, занимавший должность главы Госархива с момента его основания в 1992 году, подал в отставку. Это произошло после следующих событий. В июле 2015 года на сайте Госархива был опубликован документ, подтверждающий, что так называемый «подвиг 28 панфиловцев» — пропагандистский миф. Затем Мединский, комментируя эту публикацию, заявил, что руководство Госархива не должно давать собственных оценок архивным документам, а руководитель архива, «не писатель, не журналист, не борец с историческим фальсификациями».

В беседе с РБК Мироненко подтвердил, что будет рассматривать работу Мединского в составе диссертационного совета истфака МГУ. При этом он заявил, что с учетом взаимоотношений с министром не хотел бы делать акцент на своем участии в заседании, поскольку изучать диссертацию будет не лично он, а вся комиссия. В настоящее время Мироненко занимает должность научного руководителя Госархива.

Андрей Заякин создатель «Диссернета»

— Это можно считать победой сил добра. Мы ожидали, что группа давления Мединского (а эти люди — и их фамилии мы знаем — порядком побегали по ЭС ВАК и Президиуму ВАК, оказывая давления на экспертов) сумеет пролоббировать какой-либо не очень профессиональный, зато «патриотичный» и дружественный г-ну министру диссовет. Например, это мог бы быть один диссовет, членами которого являются такие публичные защитники министра, как Аверьянов и Сахаров.

Слава богу, этого не произошло. Совет 501.001.72 при МГУ за всю свою историю не защитил ни одной фальшивой диссертации. Ни один из членов этого совета в своем личном качестве также не участвовал ни в одной фальшивой защите. В его состав входят, например, такие крупные специалисты-историки, как научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко.

Поэтому если совет не подвергнется какому-то уж совсем криминальному давлению, я уверен, что его решение будет объективно.

Заявление с требованием лишить министра культуры России Владимира Мединского ученой степени подал участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. Это произошло в апреле этого года. По его мнению, Мединский ввел в заблуждение членов Высшей аттестационной комиссии, указав неверное число публикаций к своей диссертации.

После этого группа академиков и член-корреспондентов РАН выступила с заявлением в поддержку требования лишить ученой степени Мединского. Ученые заявили, что диссертация является лженаучной, добавив, что «патриотическая риторика не может служить оправданием для некомпетентности». Они отправить в отставку руководителей Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и переподчинить эту структуру Российской академии наук

В ответ на критику Владимир Мединский написал статью в защиту собственного взгляда на историю о подвиге 28 панфиловцев, которую опубликовала «Российская газета».