В Минкомсвязи заявили, что не согласны с обвинениями Генпрокуратуры в адрес гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова.

«Мы получили представление от Генпрокуратуры. В нем нет информации, что они просят возбудить уголовное дело. В представлении говорится только о выявленных нарушениях. Мы с ними не согласны и готовим ответ. Я предполагаю, что ответ будет публичным», — заявила «Новой газете» руководитель департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура направила Следственному комитету материалы на возбуждение уголовного дела в отношении гендиректора «Почты России».

Ведомство выявило факт незаконной выплаты Страшнову вознаграждения в размере более 95 млн рублей. Речь идет о вознаграждении, которое выплатили Страшнову в июне 2015 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Почты России».

На прошлой неделе СМИ сообщили сообщили о претензиях Генпрокуратуры к Минкомсвязи в связи с зарплатой руководителя «Почты России». Издание ссылалось на отчет надзорного ведомства, в котором говорится, что в контракте Страшнова не указана величина норматива его вознаграждения.

Прокуратура выяснила, что фактический размер вознаграждения Страшнова за 2014 год составил 95,4 млн рублей. В то же время его официальная зарплата в 2013 и 2014 годах составляла 230 тысяч и 310 тысяч рублей.