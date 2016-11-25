Дело в отношении генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева возбудили по фактам получения взяток в особо крупном размере от руководителей частных компаний, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, руководитель Службы охраны на Кавказе ФСО Лопырев брал взятки «за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ». Ему официально предъявлено обвинение.

О том, что Лопыреву предъявили обвинение в получении взятки стало известно ранее от источников ТАСС и Интерфакса. По их информации, дело Лопырева основано на двух эпизодах. По их информации Лопырев был задержан с поличным при получении взятки. Они также не подтверждают появившуюся ранее информацию о том,что уголовное дело связано с продажей земель и строительством олимпийских объектов в Сочи.

Как сообщали ранее в правоохранительных органах, генерала Лопырева задержали в ходе внутренней проверки во время которой были выявлены «признаки серьезных нарушений действующего законодательства». Ожидается, что в пятницу состоится суд, который изберет меру пресечения для Лопырева.