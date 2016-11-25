Президент России Владимир Путин вручил паспорт гражданина России американскому актеру Стивену Сигалу, сообщает Интерфакс.

«С самого начала мы говорили о том, что если это произойдет, это будет абсолютно деполитизированно», — отметил глава государства.

Он также выразил надежду на то, что наличие российского гражданства облегчит американскому актеру реализацию его профессиональных планов, а также, что этот «маленький, но все-таки жест», поспособствует «нормализации и наших межгосударственных отношений».

Путин подписал указ о выдаче Стивену Сигалу российского гражданства в начале ноября. Для Сигала это уже третье гражданство: помимо паспорта США, актер имеет гражданство Сербии, которое он получил в 2015 году.

Ранее российской гражданство получили футболисты Марио Фернандес и Маринато Гильерме, боец смешанных единоборств Джефф Монсон, боксер Рой Джонс и актер Жерар Депардье.