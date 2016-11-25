В Москве задержали сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции по подозрению во взятке в сумме 11 млн рублей, сообщает пресс-служба главка МВД.

По версии следствия, полицейский потребовал деньги от предпринимателя за то, чтобы последнего не привлекли к уголовной ответственности по материалам одного из расследуемых дел.

Также были задержаны посредники, которым предприниматель передал эти деньги. При задержании они и рассказали, что 11 млн рублей предназначались сотруднику УЭБиПК.

По данному факту назначена служебная проверка. Уже установлено, что задержанный полицейский с 6 июня по 16 ноября официально находился на больничном.