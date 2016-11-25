Приказ о выплате премии гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову проводили его заместители, рассказал источник «Новой газеты» в Минкомсвязи.

По его данным, размер премии определил сам Страшнов, однако визировал документ его фактический «работодатель» — министр связи Николай Никифоров.

Поэтому, по словам собеседника «Новой газеты», в споре с Генпрокуратурой «Почта России» будет «прикрываться» решением вышестоящего ведомства.

Ранее в Минкомсвязи официально заявили, что не согласны с обвинениями Генпрокуратуры в адрес Дмитрия Страшнова.

Известно, что Генпрокуратура направила в Следственный комитет материалы в отношении гендиректора «Почты России». Ведомство выявило факт незаконной выплаты Страшнову вознаграждения в размере более 95 млн рублей. Речь идет о вознаграждении, которое выплатили Страшнову в июне 2015 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Почты России».

На прошлой неделе СМИ сообщили сообщили о претензиях Генпрокуратуры к Минкомсвязи в связи с зарплатой руководителя «Почты России». Издание ссылалось на отчет надзорного ведомства, в котором говорится, что в контракте Страшнова не указана величина норматива его вознаграждения.

Прокуратура выяснила, что фактический размер вознаграждения Страшнова за 2014 год составил 95,4 млн рублей. В то же время его официальная зарплата в 2013 и 2014 годах составляла 230 тысяч и 310 тысяч рублей.