Росавиация может запретить полеты над Крымом в случае, если Украина не отменит свое решение провести ракетные стрельбы в районе Симферополя, заявил советник главы российского ведомства Сергей Извольский в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Производство полетов в зонах запретов проводиться не будет в том случае, если Украина не отменит своего решения», — сказал он, добавив, что ведомство уведомило все авиакомпании о планах Украины провести стрельбы в районе крымского города.

О том, что Украина намерена ракетыне стрельбы в районе Симферополя, сообщили в Росавиации. В заявлении на сайте ведомства сказано, что украинские власти в одностороннем порядке приняли решение о проведении ракетных стрельб в воздушном пространстве России без согласования с Россией.

«Росавиация требует от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений, считает недопустимыми попытки установления запретных зон в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации и настаивает на безусловной необходимости предварительной координации с компетентными российскими органами», — сказано в сообщении.