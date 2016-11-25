Бывший президент Украины Виктор Янукович не одобрил присоединение Крыма к России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, проходящей в Ростове-на-Дону.

«Хорошо, что Крым отделился от Украины или нет? Я считаю, плохо, — заявил Виктор Янукович. — Но было ли это для меня неожиданностью?»

Экс-президент вспомнил историю с нападением на автобус с крымчанами, который возвращался на полуостров с Антимайдана, озвучив неподтвержденные сведения, что радикалы охотились за убегающими людьми по лесу, и многие погибли.

«То, что крымский народ так проголосовал, — это результат провокаций Майдана, — пояснил он. — Если бы Майдан не спровоцировал такие отношения в Крыму, этого бы не было».

То же самое Янукович сказал и о Донбассе: «Я изначально был против того, чтобы нарушалась территориальная целостность Украины, а отделение Донбасса от Украины — это больше эмоциональный порыв людей, которые негативно отреагировали на беспорядки в Киеве, когда радикалы начали проливать кровь. Я за то, чтобы Донбасс был в составе Украины».

Он добавил, что мечтает о том, чтобы в его родном крае, в Донбассе, прекратилась война, но «без широкой автономии этим территориям мира не достигнуть».

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Пресс-конференция Януковича должны была состояться по итогам его допроса по делу в отношении пяти бывших бойцов «Беркута», которых на Украине обвиняют в убийстве 48 протестующих 20 февраля 2014 года. Однако экс-президент так и не смог дать показания по делу — суд пришлось отложить из-за того, что «беркутовцев» не смогли доставить на заседание: сторонники «Правого сектора» (организация запрещена в России — ред.) заблокировали СИЗО, где содержатся обвиняемые.

Допрос состоится в понедельник, 28 ноября. Янукович примет участие по видеосвязи из Ростова-на-Дону.