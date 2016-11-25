Минэкономразвития не поддержало проект постановления правительства о повышении размера тарифа в системе взимания платы с грузовиков «Платон». Позиция ведомства изложена в письме Минтрансу замминистра экономического развития Станислава Воскресенского. Об этом сообщил Интерфаксу источник в одном из ведомств.

По его словам, показатели собираемости платы не учитывают перевозки транспортными средствами разрешенной массой свыше 12 тонн, осуществляемые за пределами областей, где установлены контрольные рамки.

«В этой связи, а также учитывая, что в системе взимания платы зарегистрировано менее половины всех транспортных средств, Минэкономразвития считает целесообразным сохранить действующий размер платы минимально до 1 июля 2017 г», —процитировал собеседник содержание письма.

Минтранс предложил повысить тариф системы «Платон» с февраля 2017 года с нынешних 1,53 руб. за километр пути до 2,61 руб., с июня — до 3,06 руб., а также отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 руб.) до июля 2018 года.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника сообщили, что Минтранс обсуждает возможность введения сбора за проезд по трассам для грузовиков с массой от 3,5 до 12 тонны. В Минтрансе заявили, что не планируют вводить данный сбор.

Система «Платон» работает с ноября 2015 года. Плата взимается за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам. Собранные средства направляются в Федеральный дорожный фонд. Введение «Платона» вызвало массовые протесты дальнобойщиков по всей стране. Противников сбора неоднократно задерживали. 22 ноября система «Платон» получила Премию рунета в номинации «Технологии и инновации».