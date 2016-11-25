В Донецке пропала съемочная группа телеканала «Дождь», корреспонденты Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь, сообщает телеканал.

Перед исчезновением Полонский успел сообщить редакции, что съемочную группу задержало Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Однако на горячей линии МГБ телеканалу сообщили, что в пятницу, 25 ноября, ведомство не производило арестов.

Телеканал сообщает, что у съемочной группы была аккредитация для работы в Донецке как в СБУ Украины, так и в Министерстве информации ДНР. На территории ДНР журналисты планировали снять серию сюжетов.

В четверг журналисты перешли границу. В тот же день они они записали интервью с бывшим секретарем Совета безопасности ДНР Александром Ходаковским.

Он предположил, что журналистов задержали для профилактической беседы, поскольку пресс-секретарь Захарченко (премьер-министра ДНР) превысила свои полномочия и выдала аккредитацию без ведома самого Захарченко. Помощница Захарченко Алена Алексеева не знает о задержании съемочной группы.

Журналисты также опубликовали материал «Урок политинформации на границе с ДНР», в котором рассказали, как выживают граждане ДНР. В частности, они сообщили. что пенсия в непризнанной республике составляет от 2 до 4 тысяч рублей.