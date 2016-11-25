В начале следующего года московское правительство объявит конкурс на установку 40 тысяч информационых панелей в подъездах московских домов. Об этом газете «Ведомости» рассказала представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова.

По ее словам, телевизоры планируют установить в домах выше пяти этажей. Охват — примерно 60% московских подъездов. Ежедневная аудитория может составить 6–8 млн зрителей.

С инвестором будет заключен семилетный контракт. Он должен будет взять на себя закупку оборудования, организацию каналов связи и интеграцию с городской централизованной системой трансляции контента. Его капитальные затраты, посчитали в департаменте., составят 2,5 млрд рублей, а операционные — около 450 млн руб. в год.

Часть эфирного времени на телевизорах в подъездах будет передана для городских оповещений. Окупить затраты планируют за счет рекламы.

По мнению Новиковой, реклама внутри помещений с помощью цифровых носителей (digital indoor) в России пока недооценена. На неё, по словам представителя департамента, приходится только 2,4% оборота рекламного рынка в России. Московский проект позволил бы расширить эту долю в четыре–пять раз, считает она.

Пилотный проект уже стартовал в Москве, пишет газета. Его запустили в июле этого года в 17 районах Москвы. Мониторы расположены более чем в 2 500 подъездах Юго-восточного округа столицы.