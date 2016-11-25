Министерство обороны России пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом, сообщили в ведомстве.

«В переданном ему документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 г. воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее побережья Крымского полуострова для “проведения ракетных стрельб”», — заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что «заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря Российской Федерации, что является нарушением норм международного права и российского законодательства.

Кроме этого, в Росавиации опровергли запрет полетов около Крыма, передает ТАСС. Ранее советник руководителя Росавиации Сергей Извольский в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что полеты авиации российских и международных перевозчиков «в зонах запретов проводиться не будут, в том случае если Украина не отменит своего решения».​

«Вопрос о закрытии воздушного пространства над Крымом даже не возникал, полеты выполняются в штатном режиме. Неправомочные действия Украины касаются территории над Черным морем. Эти решения, несомненно, будут отменены», — заявил советник руководителя Росавиации Сергей Извольский.

Ранее в Росавиации сообщили о том, что Украина намерена провести ракетные стрельбы в районе Симферополя. Отмечалось, что украинские власти в одностороннем порядке приняли решение о проведении ракетных стрельб в воздушном пространстве России без согласования с Россией. Росавиация потребовала «незамедлительной отмены выпущенных уведомлений».