В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает создание реестра онлайн-кинотеатров и ограничение иностранного участия в них. Документ был внесен депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым.

Согласно законопроекту, владельцы онлайн-кинотеатров фактически приравниваются к СМИ: иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%.

Видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, а также заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения законодательства РФ, и удалять неактуальный или недостоверный контент о пользователях по их просьбе. Кроме этого, онлайн-кинотеатрам запретят предвыборную агитацию.

Разработкой документа занимался Медиа-коммуникационный союз (МКС). Его членами являются МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа», Национальная медиа группа (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»).

Ранее законопроект был раскритикован участниками рынка. Против него высказались как владельцы онлайн-кинотеатров, так и интернет-компаний, его раскритиковал экспертный совет при правительстве. Несмотря на это, документ поступил в Госдуму почти без изменений.

В случае принятия закон вступает в силу 1 марта 2017 года. Привести структуру собственности в соответствие с требованиями документа компаниям будет необходимо до 1 июля следующего года.