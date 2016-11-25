Писатель Захар Прилепин, который является советником главы ДНР Александра Захарченко, сообщил «Эху Москвы», что задержанных в Донецке журналистов телеканала «Дождь» вскоре освободят.

«Информация одна: всё будет хорошо. Проблем никаких нет особых. Сейчас разберутся, а завтра утром будет всё отлично. Просто выпустят с утра или через полчаса. Выпустят просто и досвидос. Всё будет хорошо. Я позвонил, мне сказали, что всё отлично, всё без проблем. Всё хорошо».

МИД России выясняет обстоятельства случившегося с журналистами, сообщила радиостанции официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По данным Интерфакса, репортеров задержали по подозрению в нарушении законодательства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), не исключено, что их выдворят в Россию.

«Я гарантирую, что с ними все в порядке, их задержали по подозрению в нарушении законодательства ДНР, в ближайшие несколько часов ситуация должна разрешиться», — сказал источник в Донецке, знакомый с ситуацией.

Вместе с тем телеканал отмечает, что задержанные журналисты до сих пор не вышли на связь с редакцией.

«Дождь» сообщил о пропаже своей съемочной группы в Донецке ранее в пятницу. Перестали выходить на связь журналисты телеканала Сергей Ерженков и Василий Полонский. В редакции «Дождя» подчеркнули, что их журналисты въезжали с территории Украины и у них была аккредитация обеих сторон.