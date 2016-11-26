Гарнизонный военный суд Москвы на два месяца арестовал генерала Федеральной службы охраны (ФСО) России Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток, передает ТАСС.

Заседание по делу проходило закрытом режиме. Судья принял решение отправить Лопырева под стражу до 23 января. Сам подозреваемый своей вины не признает.

«С учетом личности нашего подзащитного считаем избранную ему меру пресечения излишне суровой»,— заявил адвокат обвиняемого Руслан Закалюжный.

О том, что Лопыреву предъявили обвинение в получении взятки стало известно накануне. Как сообщали в правоохранительных органах, генерала Лопырева задержали в ходе внутренней проверки во время которой были выявлены «признаки серьезных нарушений действующего законодательства».

По предварительным данным, дело Лопырева основано на двух эпизодах. Как сообщили в Следственном комитете, руководитель Службы охраны на Кавказе ФСО Лопырев брал взятки «за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ». По информации источников, при обыске у генерала нашли крупную сумму денег.

Геннадию Лопыреву вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы.