Журналистов телеканала «Дождь» выдворили с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщается на сайте министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.

Как отмечается в пресс-релизе, журналисты Сергей Ерженков и Василий Полонский предоставили в министерство информации ДНР «заведомо ложные личные данные с целью получения аккредитации».

Корреспондентов пригласили в здание МГБ ДНР для демонстрации отснятых на территории республики материалов и дачи объяснений.

«При просмотре видеозаписей сотрудниками министерства установлено, что они носят необъективный и провокационный характер. В ложном свете отражают социально-экономическую и политическую ситуацию в Республике», — заявили в министерстве самопровозглашенной республики.

Как отмечает телеканал «Дождь», корреспонденты уже вышли на связь с редакцией.

«Дождь» сообщил о пропаже своей съемочной группы в Донецке в пятницу. В редакции «Дождя» подчеркивают, что у съемочной группы была аккредитация для работы в Донецке как в СБУ Украины, так и в Министерстве информации ДНР. На территории ДНР журналисты планировали снять серию сюжетов.

В четверг журналисты перешли границу. В тот же день они они записали интервью с бывшим секретарем Совета безопасности ДНР Александром Ходаковским.