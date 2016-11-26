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Скончался лидер кубинской революционер Фидель Кастро. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление президента страны Рауля Кастро.

Фиделю Кастро было 90 лет.

Фидель Кастро в течение 30 лет был председателем Государственного совета и почти 50 лет возглавлял Совет министров Кубы, а также являлся главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны. В 2008 году из-за ухудшения здоровья он передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.

Фидель Кастро был одним из лидеров кубинской революции. В 1955 году он возглавил подпольное «Движение 26 июля», а в 1958 году под его руководством началось наступление по направлению к Сантьяго-де-Куба. После свержения правителя Фульхенсио Батиста в 1959 году Фидель Кастро провозгласил победу революции.