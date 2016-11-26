Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины 1 и 2 декабря проведет ракетные стрельбы южной части страны. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как заявили в ведомстве, учения пройдут над Черным морем, но исключительно в воздушном пространстве Украины и будут осуществляться в строгом соответствии с нормами международного права.

« С целью заблаговременного оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства при указанных воздушных стрельбах в зоне их проведения, Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины было заранее подготовлено и опубликовано авиационное оповещение», — отметили в Генштабе.

Ранее в Росавиации сообщили о том, что Украина намерена провести ракетные стрельбы в районе Симферополя. В ведомстве отметили, что «заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря Российской Федерации, что является нарушением норм международного права и российского законодательства».

Руководитель Росавиации Сергей Извольский в эфире телеканала «Россия 24» отмечал, что полеты авиации российских и международных перевозчиков «в зонах запретов проводиться не будут, в том случае если Украина не отменит своего решения».​

Из-за планов провести учения вблизи Крыма Минобороны России вручило военному атташе Украины ноту.