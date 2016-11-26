Российские авиакомпании предложили ужесточить наказание для недисциплинированных пассажиров и запретить авиадебоширам выезд за рубеж. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект резолюции, составленной по итогам круглого стола в Росиавиации.

Авиаперевозчики предлагают прописать в Воздушном кодексе общие правила поведения пассажиров, установить административную ответственность за нарушения общественного порядка на борту самолета и приравнять грубые нарушения к хулиганству. Кроме того, авиадебошира могут обязать возмещать моральный ущерб всем пассажирам рейса в размере стоимости билета, а также запретить выезд из России.

Также в проекте резолюции отмечается, что некорректное поведение депутатов и чиновников на борту должно стать основанием для прекращения их службы.

В Национальной ассоциации воздушного права отмечают, что основную сложность представляет «неопределенность законодательства, в котором четко не прописаны санкции в отношении таких пассажиров».

По данным МВД, за девять месяцев 2016 года за правонарушения на борту самолета к административной ответственности привлекли 1164 человека, к уголовной — 116 человек. В авиакомпании S7, в частности, рассказали, что с начала года на рейсах компании было порядка 60 таких случаев, которые заканчивались передачей дебошира правоохранительным органам.