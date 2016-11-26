Гражданам Великобритании, которые хотят продолжать работать и жить в странах Евросоюза после Brexit, могут предложить купить гражданство. Такая инициатива обсуждается в Европарламенте, пишет The Times.

По словам бельгийского политика Ги Верхофстадта, который представлял Брюссель в переговорах о выходе Великобритании из ЕС, речь идет о том, чтобы желающие могли по-прежнему пользоваться льготами, которое дает европейское гражданство, в обмен на ежегодный денежный взнос.

Он добавил, что это будет отвечать интересам 48% британцев, которые проголосовали на референдуме против выхода страны из Евросоюза.

Издание сообщает, что Европарламент проголосует за предложение до конца 2017 года, после чего его должны будут одобрить страны-члены ЕС.

Напомним, что уже более 80 британских депутатов предложили провести новый референдум по Brexit, в то время, как правительство Британии уже начало готовить закон о запуске процедуры выхода из состава ЕС. Как отмечает Politico, Великобритания будет вынуждена заплатить от 55 до 65 млрд евро существующих финансовых обязательств перед Евросоюзом, чтобы выйти из его состава.