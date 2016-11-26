В американском штате Висконсин пересчитают голоса на президентских выборах, сообщает CNBS.

Такое решение было принято после обращения в избирательную комиссию кандидата в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн. Она получила в Висконсине только 1,1% голосов избирателей. Стайн также пообещала подать петицию с требованием пересмотра голосов в штатах Мичиган и Пенсильвания. Для пересчета голосов Стайн объявила сбор средств, на данный момент экс-кандидату удалось собрать 5 млн долларов.

Предполагается, что пересчет голосов состоится на следующей неделе.

Отметим, что победу в Висконсине с небольшим отрывом одержал республиканец Дональд Трамп. Хиллари Клинтон набрала в штате 46,9 %.

Ранее группа специалистов по избирательному праву и компьютерных экспертов призвали избирательный штаб Хиллари Клинтон добиваться пересчета голосов в трех штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, где Трамп победил с незначительным перевесом. Активисты хотят убедиться в том, что не была совершена кибератака «с целью манипуляции с определением результатов голосования».

Напомним, победу на выборах в США 8 ноября одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Между тем, Хиллари Клинтон на прошедших выборах получила на 2 млн голосов избирателей больше, чем Трамп: данным экспертов CNN, Трампа поддержали 62,1 млн граждан, за Клинтон проголосовали 63,9 млн человек.