Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования народу Кубы в связи со смертью революционного лидера Фиделя Кастро, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер направил телеграмму председателю госсовета и совета министров Кубы Раулю Кастро.

«Имя этого выдающегося государственного деятеля по праву считается символом целой эпохи в новейшей мировой истории. Построенная им и его соратниками свободная и независимая Куба стала влиятельным членом международного сообщества и послужила вдохновляющим примером для многих стран и народов», — говорится в тексте телеграммы.

Путин отметил, что Кастро был «искренним и надёжным другом России» и внес личный вклад в становление и развитие российско-кубинских отношений.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев также выразил соболезнования в связи со смертью Кастро. Он отметил, что Кастро ​укрепил страну во время «самой жесткой американской блокады», и «все равно вывел свою страну из этой блокады на дорогу самостоятельного независимого развития».

«Я искренне переживаю, что закончилось время Фиделя. Он в нашей памяти останется, как выдающийся политик, выдающийся человек и наш друг», — сказал Горбачев.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал Кастро человеком «из плеяды Великих, поменявших мир».

«Кастро доказал: можно 55 лет быть объектом давления и эконом.войны со стор. США —и выстоять. И вот уже глава США едет в Гавану,а не наоборот», — написал он в твиттере.

Ранее в субботу стало известно, что лидер кубинской революции Фидель Кастро сончался на 91-м году жизни. Кастро в течение 30 лет был председателем Государственного совета и почти 50 лет возглавлял Совет министров Кубы. В 2008 году из-за ухудшения здоровья он передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.

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