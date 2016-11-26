Полиция прервала семинар «Школы журналистских расследований» медиапроекта «Соль» в Москве из-за угрозы взрыва. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила участница мероприятия Александрина Елагина.

Первый день семинара проходил в доме культуры «Делай Сам/а» на улице Правды. Во время лекции журналиста «Новой газеты» Романа Шлейнова к центру подъехали сотрудники полиции и попросили участников семинара выйти на улицу. Вскоре участников семинара пустили внутрь, однако затем снова вывели на улицу. По словам Елагиной, в зданию приехали сотрудники центра по противодействию экстремизму.

Cотрудники полиции, по словам Елагиной, допрашивают участников семинара и просят оставить свои контакты, объясняя, что неизвестный совершил преступление, сообщив о бомбе в здании.

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