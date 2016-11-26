В Краснодарском крае спасатели обнаружили тела троих военнослужащих, пропавших при выполнении учебно-тренировочных прыжков с парашютом, передает Интерфакс.

«Около двух часов назад в ходе поисковой операции в реке Кубань были обнаружены тела двух десантников», — сообщил изданию источник в военном ведомстве. Накануне было обнаружено тело третьего сослуживца.

Напомним, 24 ноября стало известно, что трое военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом в Темрюкском районе приземлились вне заданной площадки на водную поверхность реки Кубань.

В поисковой операции принимали участие около тысячи человек.