Железная дорога в обход Украины начнет функционировать на год раньше запланированного срока, в августе 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова.

«Железнодорожное сообщение на участке Журавка-Миллерово будет открыто уже 15 августа 2017 года. В этот день по этой двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами», — сказал он.

По его словам, «поставленная президентом России задача по строительству железной дороги Железнодорожными войсками и ОАО «РЖД» будет выполнена досрочно».

Железная дорога Журавка-Миллерово будет проходить по территориям Воронежской и Ростовской областей. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций.

Ранее в субботу Дмитрий Булгаков наградил 23 военнослужащих железнодорожных войск за вклад в строительство железной дороги в обход Украины.