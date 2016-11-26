По меньшей мере двое членов олимпийской сборной США принимали кокаин при подготовке к Олимпийским играм-2016. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на переписку высокопоставленных спортивных чиновников, доступ к которой получила группа хакеров Fancy Bears.

Речь идет об электронных письмах Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Антидопингового агентства США (USADA), в которых обсуждались аномальные допинг-пробы американских спортсменов. В частности, представитель USADA отмечал необычные показатели по гематокриту, человеческому гормону роста и среднему гематокритному числу у некоторых атлетов.

Также в письмах обсуждалась информация о том, что двое членов сборной США принимали кокаин, чтобы сбросить вес. Кроме того, одному спортсмену из другой сборной было сделано переливание крови перед важными соревнованиями.

Хакеры Fancy Bears стали известны после серии публикаций о спортсменах, которые принимали запрещенные препараты с разрешения WADA. Среди них — теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена Делле-Донн. В списках также был российский боксер Миша Алоян.