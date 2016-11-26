По факту гибели трех десантников при выполнении учебно-тренировочных прыжков с парашютом в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Военно-следственным отделом по Новороссийскому гарнизону Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ — «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц», — сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу спасатели обнаружили тела троих военнослужащих, пропавших в Темрюкском районе. В поисковой операции принимали участие около тысячи человек.

Напомним, 24 ноября стало известно, что трое военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом приземлились вне заданной площадки на водную поверхность реки Кубань.