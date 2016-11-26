Бывшего начальника таможенного поста аэропорта Внуково Романа Курзенкова, который находился в розыске за участие в незаконном ввозе товаров по «зеленому коридору», задержали в Омской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя московского управления Следственного комитета на транспорте Татьяну Морозову.

«Курзенков был задержан вчера вечером при попытке пересечь границу с Казахстаном. Он уже этапирован в Москву, где Мещанский суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении его под стражу», — сказала она.

По версии следствия, Курзенков с другими сотрудниками организовал канал по незаконному ввозу через «зеленый коридор» аэропорта Внуково партий товаров, предназначенных для продажи на российском рынке. Сотрудники таможни позволили 12 пассажирам рейса Стамбул-Москва незаконно ввезти в страну товары турецкого производства на сумму в несколько миллионов рублей.

Трое сотрудников аэропорта (Михаил Фаст, Алексей Плитин и Игорь Кудряшов) были арестованы, а Курзенков скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Позднее по уголовному делу о контрабанде товаров из Турции был арестован заместитель начальника таможни аэропорта Внуково Вячеслав Лацких.