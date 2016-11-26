Депутат Государственной думы Евгений Ревенко пообещал инициировать проверку в связи с задержанием журналистов телеканала «Дождь» на территории самопровозглашенной Донецкой республики. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Конечно, заняться проверкой этого инцидента необходимо. Я не исключаю, что журналисты могли делать что-то, что не понравилось властям ДНР. Нужно разбираться. Но сам факт выдворения, мягко говоря, неприятный. Вообще, нужно уметь работать с журналистами различных политических взглядов», — сказал он.

В субботу стало известно, что корреспондентов «Дождя» Сергея Ерженкова и Василия Полонского выдворили из ДНР. Как сообщили в министерстве госбезопасности ДНР инцидент произошел в связи с тем, что журналисты предоставили в министерство информации «заведомо ложные личные данные с целью получения аккредитации».

Накануне «Дождь» сообщил о пропаже своей съемочной группы в Донецке после того, как Ерженков и Полонский перестали выходить на связь. Как выяснилось позднее, сотрудники министерства госбезопасности ДНР пришли к журналистам в квартиру и увезли их в главное здание ведомства. Спецслужбы изъяли и удалили видеозаписи журналистов, а их самих доставили в Россию.