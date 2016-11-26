Мещанский суд Москвы арестовал бывшего начальника таможенного поста аэропорта Внуково Романа Курзенкова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Курзенкову меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 января», — сказала агентству пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Ранее в субботу стало известно, что Курзенков был задержан накануне в Омской области при попытке выехать в Казахстан.

По версии следствия, Курзенков с другими сотрудниками организовал канал по незаконному ввозу через «зеленый коридор» аэропорта Внуково партий товаров, предназначенных для продажи на российском рынке. Представители таможни позволили 12 пассажирам рейса Стамбул-Москва незаконно ввезти в страну товары турецкого производства на сумму в несколько миллионов рублей.

Ранее трое сотрудников аэропорта (Михаил Фаст, Алексей Плитин и Игорь Кудряшов) были арестованы, а Курзенков скрылся от следствия и был объявлен в розыск. По уголовному делу о контрабанде товаров из Турции также был арестован заместитель начальника таможни аэропорта Внуково Вячеслав Лацких.