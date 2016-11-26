Российские военные передали представителям Сирии свидетельства применения боевиками в провинции Алеппо химического оружия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство обороны России.

«Сирийской стороне переданы результаты анализов проб, химический боеприпас с ипритом, пробы грунта из района применения боеприпаса, а также пробы грунта из воронки и пробы из самого боеприпаса», —сказали в Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, анализ подтвердил наличие в пробах иприта, «произведенного с большой долей вероятности кустарным способом».

«Не исключена возможность поставки отравляющего вещества иприт и других токсичных химикатов из третьих стран. Минобороны России проводится работа по определению возможных каналов поставки отравляющих веществ в Сирию», — добавили в министерстве.

Все материальные и документальные свидетельства переданы в национальный орган Сирии по осуществлению конвенции Организации по запрещению химического оружия.

Ранее эксперты российских войск радиационной, химической и биологической защиты заявили о наличии доказательств того, что боевики применили химическое оружие против мирного населения в сирийском Алеппо. Об этом стало известно после обнаружения неразорвавшегося химического боеприпаса возле солдатских казарм.