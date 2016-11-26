Соперниками Сборной России на Кубке Конфедераций 2017 года станут Португалия, Мексика и Новая Зеландия. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая состоялась в Казани.

Еще до старта было известно, что Россия возглавит группу А на турнире.

В группе В сыграют сборные Германии, Чили и Австралии, а также чемпион Африки, который определится в феврале.

Участие в церемонии жеребьевки приняли двукратный победитель турнира Жулио Баптиста, бывший игрок сборной России Сергей Семак, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, представитель FIFA Звонимир Бобан, глава FIFA Джанни Инфантино, а также глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Матчи Кубка Конфедераций-2017 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.