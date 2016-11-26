Действующий президент США Барак Обама и избранный президент Дональд Трамп разошлись во мнениях по поводу смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

«Сегодня мы выражаем соболезнования семье Фиделя Кастро. Наши мысли и молитвы обращены к кубинскому народу. В ближайшие дни кубинцам предстоит вспомнить прошлое и подумать о будущем. И народу Кубы нужно знать, что США — их друг и партнер», — сказал Обама.

«В момент ухода Фиделя Кастро мы протягивает руку дружбы кубинскому народу», — добавил он.

Президент США отметил, что много работал над улучшением отношений между двумя странами.

«В течение моего президентства мы тяжело работали над тем, чтобы оставить прошлое позади и стремиться к будущему, в котором отношения между двумя странами строятся не на разногласиях, а на тех вещах, которые на объединяют как соседей и друзей», — заявил он.

Барак Обама отметил, что оценку «огромному влиянию» Фиделя Кастро на людей и на окружающий даст история.

В то же время избранный президент США Дональд Трамп назвал Кастро «жестоким диктатором».

«Сегодня мир отмечает уход жесткого диктатора, который подавлял собственный народ на протяжении почти шести десятилетий. Наследие Фиделя Кастро — это расстрельные команды, воровство, невообразимые страдания, бедность и нарушение основных прав человека», — заявил Трамп.

Ранее в субботу стало известно, что лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни. Кастро в течение 30 лет был председателем Государственного совета и почти 50 лет возглавлял Совет министров Кубы. В 2008 году из-за ухудшения здоровья он передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.