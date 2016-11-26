Роскомнадзор составил единый образец письма Деду Морозу для российских детей. Об этом сообщается на странице надзорного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«С приближением новогодних праздников количество сайтов с письмами Деду Морозу, на которых распространяются персональные данные детей, возрастает. В настоящий момент выявлено 76 ресурсов, по которым принимаются меры», — пояснили в Роскомнадзоре.

Фото: Вконтакте

В предложенной форме письма не требуется указывать фамилию, отчество и домашний адрес.