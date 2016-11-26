Россия поддержит позицию Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в мерах по стабилизации нефтяного рынка при условии, что члены картеля достигнут единого консенсуса. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Мы солидарны с позицией, что страны ОПЕК должны достигнуть консенсуса внутри организации прежде, чем к соглашению смогут присоединиться страны не входящие в ОПЕК», — цитирует Интерфакс слова Новака.

Министр отметил, что Россия продолжает свое участие в консультациях с партнерами.

Кроме того, встреча стран, входящих и не входящих в ОПЕК, не состоится 28 ноября из-за отказа участия в ней Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg. Как считают власти королевства, прежде чем договариваться о координации действий на рынке с нефтедобывающими странами, не входящими в картель, странам ОПЕК необходимо договорится о сокращении добычи нефти между собой.

В ноябре на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме и в преддверии встречи ОПЕК президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заморозить добычу нефти на нынешнем уровне.

Ранее, 28 сентября, члены ОПЕК на переговорах в Алжире пришли к соглашению об ограничении добычи нефти до 32,5 млн баррелей в день. 30 ноября в Вене страны-экспортеры должны будут окончательно согласовать условия сокращения добычи нефти, которые были предварительно приняты в Алжире.