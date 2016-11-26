Министр культуры Владимир Мединский заявил, что к биографиям таких героев Великой Отечественной войны, как Зоя Космодемьянская и 28 панфиловцев, следует относиться как к «житиям святых», передает Интерфакс.

Такое заявление министр сделал в ходе памятных мероприятий в селе Петрищево, посвященных 75-летию со дня казни Космодемьянской.

«Ставить их подвиг под сомнение, что-то там искать под лупой, считать — 28 или 38 (панфиловцев — ред.) — поступать точно так же, как поступил этот полицай, который сдал ее (Космодемьянскую — ред.) фашистам. Немцы 30 серебряников сэкономили, как известно, они наградили его бутылкой самогона за это. Да горит он в аду! Как будут гореть те, кто ставит под сомнение, копается и пытается опровергнуть подвиг наших предков», — сказал Мединский.

Министр культуры неоднократно резко высказывался в отношении людей, отрицающих подвиг панфиловцев. В октябре он назвал таких людей «кончеными мразями». Мединский отмечал, что не нужно проверять, сколько панфиловцев было в действительности, поскольку их подвиг можно сравнить с подвигом 300 спартанцев. Даже если история выдумана, заявил министр, она стала «святой легендой», к «которой нельзя прикасаться».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Мединского, сказал, что «министр культуры в совершенстве владеет русским языком, который весьма многогранен». В Кремле также добавили, что «история в том или ином виде с героями-панфиловцами имела место».

Речь идет об истории 28 панфиловцев, которые, обороняя Москву в 1941 году, уничтожили 18 немецких танков, но сами погибли. Сообщение об их подвиге впервые было опубликовано в газете «Красная звезда» в том же году.

В июле 2015 года российский Государственный архив опубликовал копию доклада главного военного прокурора СССР, в котором история называлась вымыслом журналистов. В марте текущего года глава архива ушел со своей должности.