Штаб кандидата от демократов Хиллари Клинтон примет участие в пересчете итогов голосования в некоторых ключевых штатах США. Об этом сообщает CNN.

Таким образом сторонники Клинтон присоединятся к кандидату партии зеленых Джилл Стайн, которая ранее заявила о своем намерении добиваться пересмотра результатов выборов. Ей удалось собрать необходимую сумму, чтобы запустить процедуру в Висконсине и Пенсильвании, кроме того, она планирует добиться пересчета в Мичигане. Процедура обойдется в 7 млн долларов.

Ожидается, что пересчет голосов в Висконсине начнется в конце следующей недели.

Ранее группа специалистов по избирательному праву и компьютерных экспертов призвали избирательный штаб Хиллари Клинтон добиваться пересчета голосов в трех штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, где Трамп победил с незначительным перевесом. Активисты хотят убедиться в том, что не была совершена кибератака «с целью манипуляции с определением результатов голосования».

Напомним, победу на выборах в США 8 ноября одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Между тем, Хиллари Клинтон на прошедших выборах получила на 2 млн голосов избирателей больше, чем Трамп: данным экспертов CNN, Трампа поддержали 62,1 млн граждан, за Клинтон проголосовали 63,9 млн человек.