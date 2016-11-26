Новая газета

27.11.16

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Клинтон будет добиваться пересмотра итогов выборов в трех штатах

Политика

Штаб кандидата от демократов Хиллари Клинтон примет участие в пересчете итогов голосования в некоторых ключевых штатах США. Об этом сообщает CNN. 

Таким образом сторонники Клинтон присоединятся к кандидату партии зеленых Джилл Стайн, которая ранее заявила о своем намерении добиваться пересмотра результатов выборов. Ей удалось собрать необходимую сумму, чтобы запустить процедуру в Висконсине и Пенсильвании, кроме того, она планирует добиться пересчета в Мичигане. Процедура обойдется в 7 млн долларов. 

Ожидается, что пересчет голосов в Висконсине начнется в конце следующей недели.

Ранее группа специалистов по избирательному праву и компьютерных экспертов призвали избирательный штаб Хиллари Клинтон добиваться пересчета голосов в трех штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, где Трамп победил с незначительным перевесом. Активисты  хотят убедиться в том, что не была совершена кибератака «с целью манипуляции с определением результатов голосования».

Напомним, победу на выборах в США 8 ноября одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Между тем, Хиллари Клинтон на прошедших выборах получила на 2 млн голосов избирателей больше, чем Трамп: данным экспертов CNN, Трампа поддержали 62,1 млн граждан, за Клинтон проголосовали 63,9 млн человек.

Теги:
клинтон, выборы, сша

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