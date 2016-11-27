Правительство США не наблюдало повышенной вредоносной киберактивности в день выборов президента страны. Этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США.

В ведомстве пришли к выводу, что выборы президента США прошли «свободно и справедливо» с точки зрения кибербезопасности. Собеседник издания также отметил, что не знает, планировала ли Россия кибератаки на выборную систему США, и стали ли публичные заявления правительственных чиновников сдерживающим фактором против подобных действий.

«Кремль, по-видимому, ожидал, что общественный резонанс, который последовал после инициированных российским правительством разоблачений, связанных с электронными письмами американских чиновников и организаций, в том числе политических, поставит под сомнение надежность избирательного процесса, что подорвет легитимность избранного президента. Тем не менее, мы уверены в результатах выборов и считаем, что они точно отражают волю американского народа», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее экс-кандидаты от партии демократов Хиллари Клинтон и партии зеленых Джилл Стейн решили добиться пересмотра результатов голосования в трех ключевых штатах - Висконсине, Мичигане и Пенсильвании - где Дональд Трамп победил с незначительным отрывом.

Активисты также призвали штаб Клинтон к пересчету голосов, чтобы убедиться в том, что не была совершена кибератака «с целью манипуляции с определением результатов голосования».

Победу на выборах в США 8 ноября одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Между тем, Хиллари Клинтон на прошедших выборах получила на 2 млн голосов избирателей больше, чем Трамп: по данным экспертов CNN, Трампа поддержали 62,1 млн граждан, за Клинтон проголосовали 63,9 млн человек.