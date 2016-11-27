Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выстраивание системы безопасности в Европе невозможно без участия России, передает Euronews.

В интервью телеканалу он заявил, что президент США Барак Обама ошибся, назвав в свое время Россию «региональной державой». По мнению Юнкера, к России нужно относиться как к равному партнеру.

Он также отметил, что «хотел бы, чтобы у нас с Россией было соглашение, которое выходит за обычные рамки».

«Без России невозможно выстраивать безопасность в Европе, мы должны об этом знать», — сказал Юнкер, подчеркнув, что «Евросоюз занимает площадь в 5,5 млн кв. км, а площадь России — 17,5 млн кв. км».

«Мы должны относиться к России как к большому объединению и гордой нации. Необходимо многое знать о глубине России, а мы об этом ничего не знаем», — добавил политик.

Вместе с тем, по словам Юнкера, в данный момент он не видит аргументов в пользу немедленной отмены антироссийских санкций.

В ноябре действующий президент США Барак Обама назвал Россию военной супердержавой.

«Моя позиция по отношению к России не изменилась с первого дня моего президентства. Россия является важной страной, это военная супердержава, у нее есть влияние в регионе и в мире», — сказал он пресс-конференции в Берлине.

Весной 2014 года Барак Обама во время визита в Амстердам называл Россию «региональной державой», которая из-за своей слабости угрожает своим соседям.