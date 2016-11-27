Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» применили химическое оружие против отрядов сирийской оппозиции. Об этом заявили в Генштабе Турции, передает агентство Anadolu.

Ракетному обстрелу подвергся район Эль-Халидия на севере Сирии. Как отметили в военном ведомстве, судя по признакам, выявленным у 22 бойцов формирований сирийской оппозиции, снаряды, которые использовали террористы, содержали ядовитые газы.

Ранее представитель ООН Равина Шамдасани заявила, что боевики ИГ использовали химическое оружие в иракском Мосуле. По ее словам, террористы хранили запасы серы и аммиака в непосредственной близости от мест проживания мирных граждан.

Накануне российские военные передали представителям Сирии свидетельства применения боевиками в провинции Алеппо химического оружия. Эксперты российских войск радиационной, химической и биологической защиты заявили о наличии доказательств использования химоружия против мирного населения еще в середине ноября. Об этом стало известно после обнаружения неразорвавшегося химического боеприпаса возле солдатских казарм.